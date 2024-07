Festnahme nach versuchtem Diebstahl eines Leichtkraftrades

Nr. 1476

Zwei mutmaßliche Diebe wurden heute früh in Schöneberg auf frischer Tat ertappt. Anwohner der Luitpoldstraße wurden kurz vor 4.30 Uhr durch laute Geräusche geweckt. Beim Blick aus dem Fenster sahen sie zwei 21 und 24 Jahre alte Männer, die sich an einem geparkten Leichtkraftrad zu schaffen machten. Daraufhin riefen sie die Polizei. Einsatzkräfte des Abschnitts 41 nahmen die beiden fest und beschlagnahmten ihre mutmaßlichen Tatwerkzeuge. Im Polizeigewahrsam wurden die beiden Tatverdächtigen erkennungsdienstlich behandelt und an ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) überstellt, das die weiteren Ermittlungen führt.