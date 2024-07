Brand in Schule – Polizeilicher Staatsschutz ermittelt

Nr. 1475

Bisher Unbekannte legten in der vergangenen Nacht einen Brand in einer Schule im Hansaviertel. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden gegen 3 Uhr Gegenstände vor dem offenbar angekippten Fenster eines Raumes der Schule in der Altonaer Straße in Brand gesetzt. Daraufhin entwickelte sich in der Folge in dem Raum, in welchem unter anderem technische Geräte stehen, ebenfalls ein Feuer. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten die Brände, bei denen keine Personen verletzt wurden. Am Gebäude entstanden nach derzeitigem Stand keine großen Schäden, allerdings wurde die Technik in dem Raum erheblich beschädigt.

An mehreren Hauswänden im Hof der Schule wurden zudem mehrere frische Schriftzüge mit Bezug zum Nahost-Konflikt festgestellt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung übernommen.