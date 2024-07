Radfahrerin mit Glasscherbe angegriffen

Nr. 1474

In Mitte wurde in der vergangenen Nacht ein Mann festgenommen, nachdem er eine Radfahrerin mit einer Glasscherbe verletzt haben und wahllos auf andere Passanten mit einem Holzklotz losgegangen sein soll. Die 46-Jährige war gegen 23 Uhr auf der Straße Unter den Linden in Richtung Brandenburger Tor unterwegs, als der Mann sie unvermittelt mit einer Glasscherbe beworfen haben soll. Sie erlitt dadurch eine Schnittwunde am Bein. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, wo die Wunde genäht werden musste. Einsatzkräfte des Abschnitts 28 konnten den 28-jährigen Tatverdächtigen festnehmen, bevor er weitere Passanten mit dem Holzklotz verletzen konnte. Dabei setzten sie ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) ein. Der offenkundig alkoholisierte Tatverdächtige kam in einen Gewahrsam, wo ihm Blut abgenommen wurde. Er soll noch heute einem Ermittlungsrichter beim Bereitschaftsgericht zwecks Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.