Frau nach Brand in Wohnung verstorben

Nr. 1471

Nach einem Wohnungsbrand gestern Abend in Gesundbrunnen verstarb die Bewohnerin. Nach bisherigem Kenntnisstand alarmierte ein Passant gegen 18.25 Uhr die Feuerwehr, nachdem er in der Ravenéstraße starken Rauch aus einer Wohnung in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses kommen sah. Im Zuge der Löscharbeiten durch die Feuerwehr wurde in der Brandwohnung die 58-jährige Wohnungsnutzerin mit schweren Brandverletzungen aufgefunden. Sie kam unter Reanimationsmaßnahmen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wo sie heute noch in der Nacht verstarb. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.