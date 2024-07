Nr. 1470

Gestern Nachmittag wurde eine Frau im Ortsteil Prenzlauer Berg fremdenfeindlich beleidigt und angegriffen. Gegen 14.15 Uhr war die 43-Jährige in der Straßburger Straße unterwegs, als sie gemäß Zeugenaussagen von einem Mann angesprochen und mehrmals fremdenfeindlich beleidigt wurde. Nachdem die Frau den Aussagen des 46-Jährigen keine Aufmerksamkeit geschenkt haben soll, soll der Tatverdächtige schnell auf sie zugelaufen sein und mit der Hand, in der er eine Glasflasche gehalten haben soll, auf ihren Hinterkopf geschlagen haben. Anschließend soll der Angreifer seine mitgeführte Bauchtasche um seine geballte Faust gewickelt und mit dieser der Frau in das Gesicht geschlagen haben. Mit dem Einschreiten der Zeugen flüchtete der 46-Jährige zu Fuß und wurde in der Metzer Straße durch alarmierte Einsatzkräfte gestellt und festgenommen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 43-Jährige, die Kopf- und Nackenschmerzen erlitt, zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Den Tatverdächtigen brachten die Einsatzkräfte zum Zwecke einer staatsanwaltschaftlich angeordneten Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam, aus dem er anschließend wieder entlassen wurde. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.