Nach Streitigkeiten Stichverletzung erlitten

Nr. 1469

Ein Mann kam in der vergangenen Nacht nach Streitigkeiten mit drei bisher Unbekannten in Kreuzberg, die für ihn mit einer Stichverletzung endeten, in ein Krankenhaus. Nach bisherigem Kenntnisstand geriet der 18-Jährige um kurz nach 22 Uhr in der Skalitzer Straße mit dem Trio in einen Streit, in dessen Verlauf er mehrfach geschlagen worden sein soll. Dann fügte ihm einer der Unbekannten des Trios eine Stichverletzung am Rücken zu. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Angreifer. Der Verletzte wurde zur Behandlung stationär in der Klinik aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.