Schnittverletzungen nach Streit

Nr. 1466

In der vergangenen Nacht eskalierte eine zunächst körperliche Auseinandersetzung in Britz. Gegen 1 Uhr wurden Einsatz- und Rettungskräfte zum Britzer Damm alarmiert. Ein Streit zwischen zwei Männern, zunächst an einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, verlagerte sich dort auf den Gehweg. Dort soll ein 30-Jähriger schließlich seinen 35-jährigen Kontrahenten mit einem Messer angegriffen haben. Dabei fügte er diesem eine Schnittverletzung an der Schulter zu und verletzte sich darüber hinaus selbst; eine Schnittverletzung an der rechten Handinnenfläche. Einsatzkräfte fanden das Messer in unmittelbarer Nähe und beschlagnahmten es. Den 35-Jährigen brachten Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 30-Jährige durfte nach ambulanter Behandlung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die Ermittlungen.