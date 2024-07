Zwei Verletzte nach Streit

Nr. 1465

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte zu einer gefährlichen Körperverletzung und einem anschließenden Raub zum Stadtteil Gesundbrunnen alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen verständigten Zeugen gegen 2.30 Uhr an der Soldiner Straße Ecke Wriezener Straße nach einem vorangegangenen Streit den Notruf. Ein 25-jähriger Mann soll im Zuge der Auseinandersetzung mit einem Messer am Rücken und am Oberschenkel verletzt worden sein. Der Verletzte soll sich anschließend an einen 62-jährigen Busfahrer der BVG gewandt und um Hilfe gebeten haben. Als dieser der Bitte nachgekommen sei und sich des Verletzten annahm, sei er unvermittelt von hinten niedergeschlagen worden. Als der Busfahrer später wieder zu sich kam, stellte er fest, dass sein Diensthandy entwendet wurde. Während die Polizistinnen und Polizisten eintrafen, irrte der 25-Jährige ziellos umher und konnte von den Einsatzkräften erst auf der Bellermannstraße angehalten und medizinisch versorgt werden. Dabei kam der 62-Jährige hinzu und zeigte den Raub an. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 25-jährigen Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Busfahrer konnte nach einer ambulanten Behandlung seinen Weg fortsetzen. Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist Gegenstand der Ermittlungen eines Fachkommissariats der Polizeidirektion 1 (Nord).