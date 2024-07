Nr. 1463

Gestern Nachmittag wurde in Wedding ein mutmaßlicher Räuber festgenommen. Gegen 13 Uhr beobachteten Zeugen, wie der 19-jährige Tatverdächtige auf dem Gehweg der Cornelius-Fredericks-Straße versucht haben soll, einer bisher unbekannt gebliebenen Seniorin die Handtasche zu entreißen. Nachdem ihm das nicht gelang, soll er ihr die Halskette vom Körper gerissen haben, flüchtete zu Fuß in die Sansibarstraße und lief in Richtung Volkspark Rehberge weiter. Die zwei Zeugen folgten dem Tatverdächtigen bis in die Afrikanische Straße und hielten ihn dort bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizeikräfte fest. Diese übernahmen den Heranwachsenden und brachten ihn in einen Polizeigewahrsam. Er soll heute einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Polizeikräfte konnten die Seniorin im Bereich des Tatorts und der Umgebung nicht antreffen. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) führt die weiteren Ermittlungen.