Jugendlicher rassistisch beleidigt

Nr. 1461

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte zu einer Beleidigung nach Karlshorst alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 33-Jähriger gegen 0.10 Uhr an einer Straßenbahnhaltestelle in der Treskowallee einen 17-Jährigen rassistisch beleidigt haben. Anschließend habe der Mann den Jugendlichen aufgefordert, das Land zu verlassen und bedrohte ihn. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte äußerte sich der Mann auch noch mehrfach verfassungsfeindlich. Der Tatverdächtige wurde für die Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam gebracht und anschließend entlassen. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an und werden beim Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin geführt.