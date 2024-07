Kind angefahren

Nr. 1457

Heute Morgen wurde eine Dreizehnjährige bei einem Verkehrsunfall in Neu-Hohenschönhausen verletzt. Das Mädchen soll gegen 8 Uhr die Falkenberger Chaussee in Richtung Prendener Straße überquert haben, ohne dabei auf den fließenden Verkehr zu achten. Eine 46-Jährige, die mit ihrem Wagen die Falkenberger Chaussee in Richtung Vincent-van-Gogh-Straße befuhr, konnte ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Sie fuhr das Mädchen an. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Dreizehnjährige mit Verletzungen am Kopf und am Bein zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.