Nr. 1456

Heute Morgen wurde in Mitte ein mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen. Einsatzkräfte kontrollierten gegen 6.45 Uhr einen Pkw eines Fahrdienstes auf der Straße Unter den Linden. Der 18-jährige Passagier wirkte auf die Beamten außerordentlich nervös. Er verließ noch während der Kontrolle fluchtartig den Wagen in Richtung des Brandenburger Tores und entledigte sich dabei seiner Umhängetasche. Die Einsatzkräfte verfolgten ihn zu Fuß und nahmen ihn Unter den Linden Ecke Wilhelmstraße fest. Bei der Durchsuchung der Umhängetasche des 18-Jährigen fanden sie ein Sortiment verschiedener Drogen und eine größere Menge Bargeld. Der Tatverdächtige kam in einen Polizeigewahrsam und wurde dort einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen. Anschließend wurde er an ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes überstellt.