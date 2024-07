Unbekannte tote Seniorin - Polizei Berlin bittet um Mithilfe

Nr. 1455

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet das Landeskriminalamt Berlin um Hilfe bei der Identifizierung einer derzeit noch unbekannten toten Frau. Am 13. Juni 2024, gegen 3 Uhr, schob die vermutlich wohnungslose Frau einen Kinderwagen mit ihren darin befindlichen Habseligkeiten auf einem S-Bahnsteig des Bahnhofs Zoologischer Garten. Dabei kam sie dem Gleisbett zu nahe, so dass der Kinderwagen in das Gleisbett fiel. Da die Frau den Wagen nicht losließ, stürzte sie ebenfalls in das Gleisbett und verletzte sich dabei schwer. Am 17. Juni dieses Jahres verstarb sie im Krankenhaus, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Da die Ermittlungen im Obdachlosenmilieu und in Hilfseinrichtungen bislang erfolglos waren, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe, um die Identität der Verstorbenen klären zu können.

ungefähr 75 bis 85 Jahre alt

174 cm groß

schulterlange graue Haare

Da bei der Verstorbenen sehr aufwendige Zahnarbeiten festgestellt wurden, besteht die Vermutung, dass sie noch nicht lange auf der Straße lebt.

Wer kann Angaben zur Identität der unbekannten Toten machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes Berlin in der Keithstraße 30, 10787 Berlin-Tiergarten unter der (030) 4664-912444 oder per E-Mail entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.