Fünf junge Männer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1454

Gestern Nachmittag wurden fünf junge Männer bei einem Alleinunfall mit einem Auto in Westend verletzt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr der 19-jährige VW-Fahrer gegen 16.40 Uhr gemeinsam mit seinen Kompagnons, zwei im Alter von 17 Jahren sowie einem 16-Jährigen und einem 20-jährigen Heranwachsenden, die Nebenfahrbahn der Heerstraße in Richtung Flatowallee. Unmittelbar hinter dem Georg-Kolbe-Hain soll der heranwachsende Autofahrer die Kontrolle über den VW verloren haben, so dass er rechtsseitig mit einem Baum kollidierte. Durch den Aufprall erlitten die Insassen teils erhebliche Verletzungen, sodass hinzualarmierte Rettungskräfte die jungen Männer allesamt zur stationären Aufnahme in umliegende Krankenhäuser transportierten. Lebensgefahr besteht für keinen der Jugendlichen und Heranwachsenden. Während der Einsatzmaßnahmen war die Nebenfahrbahn der Heerstraße zwischen der Mohrunger Allee und der Flatowallee gesperrt. Die noch andauernden Ermittlungen führt das Kommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).