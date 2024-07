Nr. 1451

In der vergangenen Nacht wurde in Marienfelde ein Geldautomat gesprengt. Gegen 2.30 Uhr wurde die Besatzung eines Einsatzwagens in ein Einkaufszentrum in der Buckower Chaussee gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Eingangstür gewaltsam geöffnet und ein freistehender Geldautomat im Einkaufszentrum gesprengt worden war. Personen kamen nicht zu Schaden. Ob und gegebenenfalls wie viel Geld aus dem Automaten entwendet wurde, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach den Tätern, die bislang unerkannt entkommen konnten, fahndet nun ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.