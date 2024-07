Seniorin von Radfahrerin angefahren - Verkehrsunfallflucht

Nr. 1450

Gestern Vormittag wurde in Karlshorst eine Fußgängerin von einer unbekannten Fahrradfahrerin angefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen lief die 84-jährige Fußgängerin gegen 11 Uhr auf dem Gehweg der Treskowallee in Richtung S-Bahnhof Karlshorst, als sie auf Höhe der Straße Rolandseck von einer unbekannt gebliebenen Radfahrerin von hinten angefahren worden sein soll. Die Fußgängerin stürzte durch die Kollision zu Boden und verletzte sich an den Armen und im Hüftbereich. Die Fahrradfahrerin fiel ebenfalls vom Rad. Nachdem sie wieder aufgestanden war, half sie der Seniorin, auf die Beine zu kommen. Im Anschluss entfernte sich die Frau mit dem Fahrrad unerlaubt vom Unfallort. Die Verletzte setzte zunächst ihren Weg zu Fuß fort, ließ sich dann jedoch aufgrund der Schmerzen von ihrem Ehemann abholen. Als der Mann die Verletzungen sah, alarmierte er Rettungskräfte, die die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen zum Fall übernommen.

Wer hat den Unfall am Dienstag, den 9. Juli 2024, gegen 11 Uhr beobachtet?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 3 (Ost) in der Nipkowstraße 23 in Berlin-Adlershof innerhalb der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664-372303 entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache können Hinweise jederzeit gegeben werden.