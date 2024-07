Steine auf Autobahn geworfen

Nr. 1449

Unbekannte warfen gestern Nachmittag mehrere Dutzend Steine auf die Fahrbahn der Stadtautobahn in Tegel. Gegen 14.20 Uhr bemerkte ein Fahrer eines Lkws ein lautes Scheppern vom Dach seiner Fahrerkabine, als er mit seinem Lkw die BAB 111 stadteinwärts Höhe Anschlussstelle Waidmannsluster Damm in Richtung Tegel Tunnel befuhr. Er stoppte sein Fahrzeug und schaute nach möglichen Beschädigungen an seinem Lkw. Eine Autofahrerin gab an, gesehen zu haben, dass eine oder mehrere Personen Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen haben sollen und ihr Fahrzeug ebenfalls beschädigt worden sein soll. Alarmierte Einsatzkräfte stellten mehrere Steine auf der Fahrbahn fest. Für die Dauer des Einsatzes wurde die BAB 111 Höhe Tegel Tunnel kurzzeitig gesperrt. Die Einsatzkräfte sicherten auf der Fahrbahn rund 70 Schottersteine. Tatverdächtige Personen konnten nicht mehr festgestellt werden. Die Sperrung wurde gegen 16.05 Uhr vollständig aufgehoben. Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen.