Falscher Polizist festgenommen

Gestern Nachmittag wurde in Westend ein junger Mann festgenommen, der eine Seniorin um ihr Erspartes bringen wollte. Er rief die alte Dame gegen 13.30 Uhr an und gab sich dabei als Polizeibeamter aus. In der Nachbarschaft habe ein Raubüberfall stattgefunden, auch die 84-Jährige könne zum Opfer der angeblichen Bande werden. Um dies zu verhindern, sollte sie ihr Hab und Gut zu einer Parkbank am Branitzer Platz bringen. Dort nahm der Tatverdächtige das Geld entgegen und flüchtete. Einsatzkräfte, die auf den Sachverhalt aufmerksam geworden waren, konnten die Flucht des 19-Jährigen stoppen und ihn festnehmen. Er wurde an ein Fachkommissariat für Betrugsdelikte des Landeskriminalamtes überstellt.

Die Präventionshinweise der Polizei Berlin zu dieser Betrugsmasche finden Sie hier: Präventionshinweis zu Betrug