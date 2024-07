Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1447

Gestern Nachmittag wurde ein Kind, das mit einem Fahrrad unterwegs war, bei einem Verkehrsunfall in Johannisthal verletzt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr der 10-Jährige mit seinem Fahrrad gegen 17.45 Uhr den Fußgängerüberweg im Königsheideweg auf Höhe der Haushoferstraße, als eine 83-Jährige mit ihrem Peugeot den Königsheideweg in Fahrtrichtung Redwitzgang befuhr. Die Seniorin soll dabei den Jungen auf dem Fußgängerüberweg übersehen haben. Sie fuhr ihn mit ihrem Auto an. Der Zehnjährige fiel in Folge des Zusammenstoßes vom Fahrrad auf die Fahrbahn und erlitt Verletzungen. Umstehende Passanten leisteten medizinische Erstversorgung bei dem verletzten Kind und alarmierten Rettungskräfte. Diese brachten den jungen Radfahrer zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost).