Auto überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Nr. 1446

Gestern Nachmittag überschlug sich ein Auto in Westend in Folge eines Verkehrsunfalls. Gemäß Zeugenaussagen befuhr eine 64-Jährige mit ihrem Peugeot gegen 15.45 Uhr die Länderallee in Fahrtrichtung Heerstraße. An der Kreuzung Badenallee/Länderallee soll er die Vorfahrt einer 49-Jährigen, die mit einem BMW von der Badenallee in Richtung Heerstraße fuhr, missachtet haben. Beide kollidierten daraufhin im Kreuzungsbereich. Aufgrund des Zusammenstoßes überschlug sich der Peugeot und blieb auf dem Dach liegen. Alarmierte Polizeikräfte retteten die 64-Jährige aus ihrem Auto und leisteten Erste Hilfe. Hinzualarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte mit einer Platzwunde am Kopf zur stationären Behandlung in ein Klinikum. Die weiteren Ermittlungen hat ein Kommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.