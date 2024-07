Radfahrer bei Unfall verletzt

Nr. 1445

Gestern Morgen erlitt ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg erhebliche Beinverletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 68-Jähriger mit einem Sattelzug gegen 8.20 Uhr auf der Neumannstraße in Richtung Wisbyer Straße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Wisbyer Straße geriet ein 65-jähriger Radfahrer unter den LKW und wurde dabei erheblich am Bein verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort musste er notoperiert werden. Wie es zu dem Unfall kam und aus welcher Richtung der Radfahrer kam, ermittelt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 1 (Nord).