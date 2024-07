Mehrere Brandstiftungen an Autos im Stadtgebiet

In der vergangenen Nacht wurden die Einsatzkräfte zu mehreren brennenden Autos im Stadtgebiet alarmiert.

Nr. 1443

Gegen 0 Uhr bemerkten Anwohnende in der Spenerstraße in Moabit Feuer an vier nicht nebeneinanderstehenden Autos der Marken Tesla, Ford, Volvo und Skoda. Den Zeugen gelang es, ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge zu verhindern, bis Kräfte der Feuerwehr eintrafen. Anschließend konnten die Brände vollständig gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Nr. 1444

Gegen 2.45 Uhr alarmierte ein Mann die Einsatzkräfte an die Ecke Mittelbuschweg und Mierstraße nach Neukölln zu vier brennenden Personenkraftwagen der Marken Toyota, VW und Kia. Die Wagen brannten vollständig aus, ein gegenüber abgestellter Lastwagen wurde durch die Hitze ebenfalls beschädigt. Personen wurden nicht verletzt.

Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zu beiden Sachverhalten übernommen.