Festnahme von vier Räubern

Nr. 1442

Polizistinnen und Polizisten nahmen in der vergangenen Nacht in Gesundbrunnen vier Männer nach einem Raub fest. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen erkundigte sich gegen 1.30 Uhr ein 24-Jähriger auf der Bastianstraße bei einem 26-jährigen Mann nach einem Feuerzeug. Als der junge Mann aus seiner Umhängetasche ein solches hervorholen wollte, soll ihn der 24-Jährige sogleich am Arm festgehalten und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der 26-Jährige soll daraufhin zu Boden gestürzt sein, woraufhin weitere Komplizen, ein 23-Jähriger, zwei 21-Jährige sowie ein derzeit noch unbekannter Tatverdächtiger zum Geschehen hinzugetreten sein und gemeinschaftlich auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen haben sollen. Einer der Angreifer soll den jungen Mann schließlich in einen sogenannten Schwitzkasten genommen haben, während einer der 21-Jährigen eine Schreckschusswaffe lud und mit dieser auf den Mann gezielt haben soll. Der Tathergang soll dabei durch den 23-jährigen Tatverdächtigen mit dessen Mobiltelefon gefilmt worden sein. Erst als die mutmaßlichen Rechtsbrecher Polizeisirenen hörten, sollen sie von dem 26-Jährigen abgelassen und samt der Umhängetasche des 26-Jährigen geflüchtet sein. Die alarmierten Polizeikräfte nahmen vier der mutmaßlichen Räuber noch in der Nähe fest. Bei der anschließenden Durchsuchung der jungen Männer konnten neben dem Raubgut u. a. ein Teleskopschlagstock, ein Messer sowie das Mobiltelefon, mit welchem die Tat gefilmt worden sei, sichergestellt werden. Die Polizistinnen und Polizisten brachten die vier mutmaßlichen Räuber in einen Polizeigewahrsam, wo sie erkennungsdienstlich behandelt und anschließend dem Jugendkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) überstellt wurden. Der 26-Jährige klagte nach dem Raub über Kopf- und Nackenschmerzen, lehnte eine medizinische Erstversorgung jedoch ab. Die vier mutmaßlichen Räuber sollen heute einem Ermittlungsrichter zwecks Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden.