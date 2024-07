Alkoholisierten Raser ohne Fahrerlaubnis gestoppt

Nr. 1441

Die Besatzung eines Einsatzwagens stoppte in der vergangenen Nacht in Halensee einen Raser. Der 20-Jährige war zusammen mit einem 18-jährigen Beifahrer gegen 23.10 Uhr deutlich zu schnell auf der Busspur auf dem Kurfürstendamm in Richtung Adenauerplatz unterwegs. Mehrfach wechselte er ruckartig die Spur, unbeteiligte Autofahrer mussten stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Einsatzkräfte verfolgten den Fahrer mit Blaulicht und Martinshorn und forderten ihn zum Anhalten auf. Er flüchtete über die Katharinenstraße und die Heilbronner Straße und musste dann in der Karlsruher Straße verkehrsbedingt halten, woraufhin er von den Einsatzkräften gestellt wurde. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers stellten die Einsatzkräfte fest, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem bestand für den Wagen keine Haftpflichtversicherung. Bei der staatsanwaltlich angeordneten Durchsuchung des Autos, das beschlagnahmt wurde, stellten die Polizeikräfte eine griffbereite Machete sicher. Im Polizeigewahrsam musste sich der Tatverdächtige einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutabnahme unterziehen. Dabei wurde festgestellt, dass der 20-Jährige deutlich unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss stand. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er zunächst seiner Wege gehen, muss sich aber demnächst wegen des unerlaubten Kraftfahrzeugrennens verantworten. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen. (sbm)