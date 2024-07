Fahrgast fremdenfeindlich beleidigt und attackiert

Nr. 1440

Ein Mann attackierte und beleidigte gestern Nachmittag einen Fahrgast in Neu-Hohenschönhausen fremdenfeindlich. Gemäß Zeugenaussagen beleidigte der 47-Jährige den 39-Jährigen gegen 17.30 Uhr zunächst fremdenfeindlich in einem Linienbus der BVG, bevor beide Männer an der Haltestelle Vincent-van-Gogh-Straße ausstiegen. An der Haltestelle soll der Ältere den Jüngeren geschubst und mit einer Bierflasche zu schlagen versucht haben. Der 39-jährige Mann habe der Attacke jedoch ausweichen und sich mit einem Faustschlag in das Gesicht des Angreifers zur Wehr setzen können. Der Angreifer soll daraufhin gestürzt und mit dem Kopf auf dem Gehweg aufgeschlagen sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den kurzzeitig bewusstlosen Mann mit einer Platzwunde am Hinterkopf, einem ausgeschlagenen Backenzahn sowie Hautabschürfungen am Ellenbogen zwecks stationärer Aufnahme in eine Klinik. Der 39-Jährige soll nach dem Faustschlag die Flucht ergriffen haben. Er konnte von hinzualarmierten Polizeikräften in der nahegelegenen Welsestraße festgenommen werden. Die Einsatzkräfte brachten den Mann anschließend in einen Polizeigewahrsam, wo er erkennungsdienstlichen behandelt wurde und man ihm nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft Blut abnahm. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Kommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).