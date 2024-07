Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Nr. 1436

Gestern Vormittag verstarb ein Motorradfahrer in Folge eines Verkehrsunfalls in Mitte. Gegen 11.20 Uhr soll ein 49-jähriger Autofahrer aus der Spandauer Straße kommend nach links in die Rathausstraße in Richtung Schloßplatz abgebogen sein. Gleichzeitig befuhr nach derzeitigen Ermittlungen ein 36-jähriger Motorradfahrer die Spandauer Straße in Richtung Molkenmarkt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge der 36-Jährige gegen einen Laternenmast prallte. Alarmierte Rettungskräfte leiteten Reanimationsmaßnahmen ein. Dennoch verstarb der Zweiradfahrer am Unfallort. Die Spandauer Straße war während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme zwischen der Karl-Liebknecht-Straße und der Gustav-Böß-Straße bis 16.20 Uhr gesperrt. Von der Vollsperrung war auch der Busverkehr der BVG-Linien 200, 248 und 300 betroffen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die noch andauernden Ermittlungen am Unfallort.