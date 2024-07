Motorradfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Nr. 1435

In Mahlsdorf wurde gestern Abend ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 23-jähriger Autofahrer gegen 8 Uhr den Hultschiner Damm in Richtung Bausdorfstraße. Als er nach links in die Badener Straße abbog, kollidierte er mit dem 38-jährigen Motorradfahrer, der ihm am Hultschiner Damm entgegenkam. Das Motorrad wurde am Tank beschädigt, sodass das Benzin über beide Fahrzeuge und über den Motorradfahrer lief. Das Motorrad kam im Gleisbett zum Liegen. Der Motorradfahrer fing Feuer und rannte brennend auf den Gehweg. Ersthelfer löschten die Flammen und leisteten Erste Hilfe. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann mit lebensbedrohlichen Verbrennungen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Der Unfallort blieb wegen der Unfallaufnahme von ungefähr 8.15 Uhr bis etwa 13.30 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3 (Ost).