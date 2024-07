Mann homophob beleidigt und bespuckt

Nr. 1434

In Prenzlauer Berg soll ein Mann gestern Nachmittag in einer Straßenbahn beleidigt worden sein. Ein Zeuge rief die Polizei, nachdem er gegen 14.15 Uhr beobachtet hatte, wie ein Unbekannter den 41-Jährigen in einer Straßenbahn der Linie M10 in Richtung Turmstraße mehrfach mit homophoben Bemerkungen beschimpfte. Nach dem Aussteigen an der Haltestelle Prenzlauer Allee/Danziger Straße soll der Tatverdächtige dem 41-Jährigen zudem ins Gesicht gespuckt und sich anschließend entfernt haben. Die inzwischen eingetroffenen Einsatzkräfte konnten ihn in der Nähe nicht mehr auffinden. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin.