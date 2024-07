Mann beraubt und verletzt

Nr. 1432

Heute früh beraubte und verletzte ein derzeit noch Unbekannter einen Mann in Halensee. Gemäß Zeugenaussagen parkte der 74-Jährige gegen 6.55 Uhr seinen Bentley in einer Parkgarage am Kurfürstendamm, als ihm beim Verlassen seines Autos ein Mann hinterrücks auflauerte und ihn mit Schlägen auf den Kopf traktierte. Der 74-Jährige erlitt hierdurch eine Platzwunde sowie Hämatome im Gesicht und stürzte zu Boden. Der mutmaßliche Räuber soll dem verletzten Mann daraufhin seine Aktentasche entrissen haben und auf den Kurfürstendamm geflüchtet sein. In der geraubten Aktentasche sollen sich u.a. Bargeld und Bankkarten befunden haben. Alarmierte Rettungskräfte transportierten den Senior zwecks ambulanter Behandlung in ein Krankenhaus. Die andauernden Ermittlungen führt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).