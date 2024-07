Motorradfahrer verletzt

Nr. 1430

Gestern Abend wurde in Friedrichshain ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Autofahrer verletzt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr der 36-jährige Motorradfahrer gegen 20.15 Uhr die Warschauer Straße in Fahrtrichtung Grünberger Straße, als er bei grüner Ampelschaltung in den Kreuzungsbereich Warschauer Straße/Kopernikusstraße einfahren wollte und hier mit einem Toyota-Fahrer zusammenstieß, der bei Rot von der Kopernikusstraße in die Warschauer Straße einfuhr. Der 36-Jährige stürzte daraufhin mit seiner Yamaha auf den Boden und zog sich einen Knochenbruch im Rumpfbereich zu. Der 30-jährige Autofahrer soll nach kurzer Inaugenscheinnahme des verletzten Yamaha-Fahrers die Unfallstelle mit dem Toyota fluchtartig verlassen haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte der Polizei entdeckten das geparkte Fluchtfahrzeug später in der nahegelegenen Krossener Straße und nahmen den 30-Jährigen fest, als sich dieser wieder zum Auto begeben wollte. Da der Mann Auffälligkeiten zeigte, brachten die Einsatzkräfte ihn zunächst zwecks freiwilliger Atemalkoholkontrolle und Urinprobe zu einem Polizeiabschnitt. Während die Atemalkoholkontrolle einen Wert von 0% ergab, schlug der Urintest auf verschiedene Rauschmittel positiv an. Polizistinnen und Polizisten stellten daraufhin den Autoschlüssel für den Toyota sicher und transportierten den 30-Jährigen zwecks Blutentnahme sowie erkennungsdienstlicher Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Der Mann wurde anschließend für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) eingeliefert, welches die weiteren Ermittlungen führt.