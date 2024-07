Nach Verkehrsunfall – Radfahrer im Krankenhaus verstorben

Nr. 1429

An den Folgen eines Verkehrsunfalls verstarb gestern Nachmittag ein Radfahrer in einem Krankenhaus.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge ist der 74-Jährige am Freitag, den 28. Juni 2024, mit seinem Elektrofahrrad in Siemensstadt unterwegs gewesen. Kurz vor Mitternacht soll der Senior auf der Tegeler Brücke gegen ein Verkehrszeichen gefahren und gestürzt sein. Dabei erlitt er Kopfverletzungen. Nach medizinischer Erstversorgung brachten alarmierte Rettungskräfte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).