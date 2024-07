Frauen durch Säureangriff verletzt

Nr. 1428

Gestern Vormittag wurden in Hellersdorf zwei Frauen durch Säure verletzt. Gemäß den bisherigen Ermittlungen nahm die 42-jährige Mieterin einer Wohnung im Oschatzer Ring gegen 9.30 Uhr auf ihrem Balkon im vierten Obergeschoss Beschädigungen und einen unangenehmen Geruch wahr. Als die Frau dann barfuß über eine Flüssigkeit auf ihrem Balkon schritt, erlitt sie Verätzungen an ihrer Fußsohle. Die 42-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei, da sie in jüngerer Vergangenheit gehäuft Streitigkeiten mit einem über ihr wohnenden 36-jährigen Nachbarn gehabt habe. Sie befürchtete, dass ihr Nachbar Zugriff auf säurehaltige Flüssigkeiten hat und diese genutzt haben könnte, um von seinem Balkon aus die Flüssigkeit auf ihren darunterliegenden Balkon zu verschütten und hierdurch die Balkonbepflanzung zu beschädigen. Die alarmierten Polizeikräfte zogen Kräfte der Feuerwehr und des Kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamtes hinzu, die die Flüssigkeit auf dem Balkon als Schwefelsäure identifizierten. Während der Anzeigenaufnahme trat eine 41-jährige Mieterin aus dem dritten Obergeschoss des Wohnhauses an die Einsatzkräfte heran und gab an, dass auch sie Beschädigungen an ihrem Balkon zu beanstanden hätte. Dabei habe die Frau mit ihrem Zeigefinger über Anhaftungen der Flüssigkeit auf der Balkonbrüstung gestrichen, wodurch sich sofort eine Blase am Finger gebildet habe. Rettungskräfte transportierten die beiden verletzten Frauen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Polizistinnen und Polizisten durchsuchten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Wohnung des 36-Jährigen und stellten eine Flasche mit Schwefelsäure als Beweismittel sicher. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und nach Feststellung seiner Personalien wieder entlassen. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen verantworten. Die andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeiaktion 3 (Ost).