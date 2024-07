Verdacht eines Tötungsdelikts – Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1427

Die 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes übernahm gestern Mittag im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin die Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt in Moabit. Dem bisherigen Erkenntnisstand zufolge fand ein Sicherheitsmitarbeiter einer Firma gegen 12.50 Uhr vor einem Geschäftshaus in der Heidestraße einen leblosen Mann. Der Mitarbeiter alarmierte die Polizei und Rettungskräfte. Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Auffindesituation deutet auf ein Tötungsdelikt hin. Polizeikräfte sicherten Videoaufnahmen, die den Verdacht bestätigten. Eine gestern Abend durchgeführte Obduktion des Leichnams brachte keine endgültigen Erkenntnisse zur genauen Todesursache. Die Ermittlungen dauern an.