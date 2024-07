Zusammenstoß mit Polizeifahrzeug

Nr. 1426

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen und einem Pkw wurden vorgestern Abend in Lichtenrade die 23-jährige Fahrzeugführerin des Pkw und die Beifahrerin des Polizeifahrzeugs verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen fuhr der Einsatzwagen mit Blaulicht und Martinshorn gegen 21.30 Uhr von der Barnetstraße kommend in Richtung Groß-Ziethener-Straße. An der Kreuzung Barnetstraße/Lichtenrader Damm/Groß-Ziethener-Straße soll der Funkwagen bei Rot zeigendem Ampellicht in die Kreuzung eingefahren sein, in der Mitte der Kreuzung auf dem Lichtenrader Damm kurz angehalten und langsam wieder angefahren sein, als es zu dem Zusammenstoß mit einem Auto kam, an dessen Steuer die 23-Jährige saß. Die Frau war mit ihrem Fahrzeug auf dem Lichtenrader Damm in Richtung Mariendorfer Damm unterwegs. Die beiden verletzten Frauen kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.