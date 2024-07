Jugendliche bei Verkehrsunfall verletzt - Notoperation

Nr. 1425

Gestern Nachmittag wurde eine Jugendliche in Französisch Buchholz von einer Autofahrerin verletzt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wollte eine 42-jährige Autofahrerin gegen 17.30 Uhr an der Haltestelle Berliner Allee/Rennbahnstraße die dort mittig haltende Tram von rechts passieren, als die 14-Jährige auf derselben Seite aus der Bahn stieg und die Rennbahnstraße überquerte. Dabei fuhr die Autofahrerin die Jugendliche auf der Fahrbahn an, sodass die Fußgängerin stürzte und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Jugendliche mit mehreren Schädelbrüchen und einem Oberschenkelbruch in ein Krankenhaus, in welchem sie notoperiert wurde. Die 14-Jährige verblieb nach der Operation auf der Intensivstation. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Der unter Schock stehende Tramfahrer wurde zwecks ambulanter Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Hinzualarmierte Polizeikräfte stellten während der Anzeigenaufnahme Verhaltensauffälligkeiten bei der 42-jährigen Autofahrerin fest und brachten diese für eine Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. Der VW der Frau wurde beschlagnahmt und zu einem Sicherstellungsgelände überführt. Während der Einsatzmaßnahmen war die Rennbahnstraße bis ca. 23 Uhr für den Verkehr und ÖPNV gesperrt. Das Kommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) führt die weiteren Ermittlungen.