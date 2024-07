Nr. 1424

In der vergangenen Nacht setzten Unbekannte einen Sendemast in Tempelhof in Brand. Eine Sicherheitsmitarbeiterin bemerkte gegen 2 Uhr, dass ein Sendemast in der Attilastraße brannte und rief die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einer vorsätzlichen Tat ausgegangen. Die weiteren Ermittlungen übernahm der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.