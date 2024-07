Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund

Nr. 1423

Gestern Nachmittag stellten Einsatzkräfte eine Beschädigung durch Unbekannte an einem jüdischen Mahnmal in Steglitz fest. Gegen 16.10 Uhr bemerkten Polizistinnen und Polizisten die Farbschmierereien an dem Denkmal am Hermann-Ehlers-Platz. Die Spiegelfassade des Denkmals wurde mit einem Schriftzug mit politischem Inhalt beschädigt. Der Schriftzug wurde unkenntlich gemacht. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.