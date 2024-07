79-Jähriger von Lieferwagen angefahren - Krankenhaus

Nr. 1420

Ein 79-jähriger Mann wurde gestern Mittag bei einem Verkehrsunfall in Marzahn von einem Fahrzeug angefahren. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge bog ein 24-jähriger Mann mit einem Lieferwagen gegen 13.25 Uhr vom Busbahnhof an der Marzahner Promenade aus nach rechts in die Promenade ein – in Fahrtrichtung Märkische Allee. Dabei fuhr der Mann mit seinem Transporter gegen den 79-jährigen Fußgänger, der die Straße von der Mittelinsel kommend in Richtung des Busbahnhofs überquerte. Durch den Zusammenstoß soll der Senior in die Luft geschleudert worden und dann auf die Fahrbahn gestürzt sein. Der Mann kam nach einer medizinischen Erstversorgung am Unfallort mit Verletzungen an den Beinen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers stellten die Einsatzkräfte fest, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt. Die Ermittlungen wegen des Unfalls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).