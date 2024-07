Transfrau mit Reizgas angegriffen

Nr. 1419

In der vergangenen Nacht wurde eine Transfrau in Schöneberg von Unbekannten angegriffen. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen sollen gegen 0.15 Uhr mehrere Personen in der Frobenstraße/Bülowstraße an die 46-Jährige herangetreten sein. Ein Tatverdächtiger habe ihr unvermittelt Reizgas ins Gesicht gesprüht, hierbei habe er sein Gesicht mit einer Mütze und einem Schal verdeckt. Die Tat soll aus der Gruppe der Angreifer gefilmt worden sein. Anschließend sollen diese in Richtung Kurfürstenstraße geflüchtet sein. Alarmierte Rettungskräfte behandelten die Verletzte, die über gereizte Augen klagte, vor Ort. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.