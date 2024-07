Rettungswagen mit Stein beworfen

Nr. 1418

Ein 71-jähriger Mann alarmierte gestern Morgen die Polizei nach Friedrichshain. Er gab an, in seiner Wohnung von einer 32-Jährigen geschlagen worden zu sein. Als sich die Einsatzkräfte gegen 8.30 Uhr an dem Wohnhaus in der Kreutzigerstraße einfanden, stand der Mann auf der Straße. Die verhaltensauffällige Frau warf von dem Balkon der Wohnung im dritten Obergeschoss ein Messer nach unten, das die Dienstkräfte nur knapp verfehlte, weil diese wegsprangen. Die Beamtinnen und Beamten forderten daraufhin umgehend Unterstützungskräfte an und sperrten den Gehweg und die Straße unter dem Balkon ab. Hinzugezogene Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes verschafften sich Zutritt zu der Wohnung, in der sich die Frau widerstandslos festnehmen ließ. Aufgrund ihres psychischen Zustandes wurde die 32-Jährige mit einem Rettungswagen der Berliner Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht und dort nach Vorstellung beim diensthabenden Psychiater stationär aufgenommen. Auf der Fahrt ins Krankenhaus wurde der Rettungswagen im Kreuzungsbereich Skalitzer Straße/Mariannenstraße durch einen Steinwurf im Bereich der Windschutzscheibe beschädigt. Verletzt wurde dabei niemand. Der Wagen konnte seine Fahrt fortsetzen. Wer den Gegenstand geschmissen hat, ist Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die 32-jährige Frau betreffend wurden u. a. Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.