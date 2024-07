Mann bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1417

Gestern Nachmittag erlitt ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Moabit Verletzungen an den Beinen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr gegen 17.45 Uhr ein 20-jähriger Autofahrer die Huttenstraße in Richtung Neues Ufer und verlor aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der VW des 20-Jährigen soll ins Schleudern geraten sein und sei mit einem geparkten Hyundai am rechten Fahrbahnrand kollidiert. Zeitgleich habe ein 34-Jähriger Ladetätigkeiten am Kofferraum des Hyundais durchgeführt und wurde durch die Kollision eingeklemmt und an seinen Beinen verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 34-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).