Mehrere Fahrzeuge in Flammen

Nr. 1416

In Tegel brannten in der vergangenen Nacht mehrere Fahrzeuge und ein Anhänger. Ein Passant bemerkte gegen 2 Uhr auf einem Parkplatz in der Seidelstraße Feuer an vier Autos, einem Transporter sowie einem Fahrzeuganhänger und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer konnten die Flammen löschen. An den Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernimmt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.