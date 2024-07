Unbekannter greift Frau mit Reizgas an

Nr. 1414

In der vergangenen Nacht soll eine 23-Jährige in Schöneberg von einem bislang Unbekannten angegriffen worden sein. Die Frau wandte sich an in der Nähe befindliche Einsatzkräfte und gab an, gegen 23.45 Uhr in der Frobenstraße Ecke Bülowstraße unterwegs gewesen zu sein. Der Unbekannte soll sich ihr genähert und ihr Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend soll er auf einem E-Roller in Richtung Winterfeldstraße geflüchtet sein. Die 23-Jährige erlitt eine Augenreizung und wurde von Rettungskräften am Ort behandelt. Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Angriff transphob motiviert war, führt der Staatsschutz des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen.