Vier Autos bei Brand beschädigt

Nr. 1412

In der vergangenen Nacht brannten mehrere Autos in Tegel. Ein Zeuge alarmierte gegen 1 Uhr die Einsatzkräfte zu einem Parkplatz an der Eschachstraße. Ersten Erkenntnissen nach griff das Feuer von einem Smart auf einen Mercedes, einen Seat sowie auf einen weiteren Smart über. Personen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.