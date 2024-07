Durchsuchungen wegen des Verdachts des Trickdiebstahls

Nr. 1410

Gestern durchsuchten Ermittlerinnen und Ermittler des Fachkommissariats für Trickdiebstahl beim Landeskriminalamt die Wohnanschrift eines 28 Jahre alten Mitarbeiters des Zentralen Objektschutzes, der im Verdacht steht, am 1. Juli an einem Trickdiebstahl in Spandau tatunterstützend beteiligt gewesen zu sein. Dabei soll eine 83-jährige Frau von einem falschen Polizeibeamten aufgefordert worden sein, Bargeld, Wertpapiere und Goldbarren zu übergeben. Vorausgegangen waren Ermittlungen der Polizei Bielefeld gegen den 20-jährigen Bruder des Mitarbeiters und einen weiteren Mann im Alter von 23 Jahren.