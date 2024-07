Zwei Einbrecher festgenommen

Nr. 1409

Gestern Mittag nahmen Polizeikräfte in Lichtenrade zwei Männer nach einem Wohnungseinbruch fest. Gegen 12.45 Uhr beobachtete ein Polizeibeamter außer Dienst auf der Halker Zeile die später festgenommenen 19- und 29-jährigen Männer, die sich an einem Mehrfamilienhaus aufhielten. Der Polizist alarmierte daraufhin Kolleginnen und Kollegen und folgte den beiden Männern, bis diese einen Linienbus an der Bushaltestelle Grimmstraße bestiegen. Zeitgleich stellten hinzualarmierte Einsatzkräfte am betroffenen Mehrfamilienhaus ein aufgebrochenes Fenster in einer Wohnung im Hochparterre fest. Weitere Polizistinnen und Polizisten hielten daraufhin den Bus mit den beiden mutmaßlichen Einbrechern an und nahmen die Männer fest. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamtinnen und Beamten im Rucksack des 29-Jährigen gestohlenen Schmuck und Einbruchswerkzeug sicher und händigten den Schmuck wieder an die Eigentümerin aus. Im Anschluss transportierten sie die beiden mutmaßlichen Einbrecher für das Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) in einen Polizeigewahrsam, in welchem sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.