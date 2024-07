Seniorin durch Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1407

Gestern Abend wurde eine Seniorin durch einen Verkehrsunfall in Neukölln schwer verletzt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen versuchte die 68-Jährige gegen 20.40 Uhr auf Höhe des St.-Jakobi-Kirchhofes die Hermannstraße zu überqueren, als sie dabei von einer 20-jährigen Motorradfahrerin, die die Herrmannstraße in Fahrtrichtung Karlsgartenstraße befuhr, auf der Fahrbahn angefahren wurde. Die Motorradfahrerin habe noch zu bremsen und auszuweichen versucht, kollidierte jedoch dennoch mit der Fußgängerin. Durch den Zusammenprall stürzten sowohl die Fußgängerin als auch die Motorradfahrerin zu Boden. Die Seniorin erlitt durch die Kollision einen offenen Bruch am Sprunggelenk und eine Platzwunde am Kopf, die Zweiradfahrerin blieb unverletzt, stand jedoch unter Schock. Passanten beobachteten den Zusammenstoß und machten in der Nähe befindliche Polizeikräfte auf den Unfall aufmerksam, die daraufhin Rettungskräfte hinzualarmierten. Diese brachten die 68-Jährige ob ihrer Verletzungen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus, ebenso vorsorglich die unter Schock stehende 20-Jährige zur ambulanten Behandlung. Das Kommissariat für Verkehrsermittlungen der Polizeidirektion 5 (City) führt die weiteren Ermittlungen.