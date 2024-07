Motorradfahrer durch Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1406

Gestern Abend erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Wilmersdorf verschiedene Verletzungen. Gemäß Zeugenaussagen stand der 24-jährige Motorradfahrer gegen 18.10 Uhr an der Kreuzung Detmolder Straße Ecke Mecklenburgische Straße und wollte nach rechts auf die Mecklenburgische Straße abbiegen. Beim Anfahren ging der Motor seiner Yamaha jedoch aus. Eine hinter dem jungen Mann befindliche 46-jährige Autofahrerin soll durch das abrupte Stehenbleiben des Kradfahrers überrascht worden sein und fuhr diesem beim Anfahren mit ihrem Mazda von hinten auf sein Motorrad auf. Durch den Aufprall wurde der junge Mann auf den Gehweg geschleudert und erlitt Verletzungen am Bein und Rücken. Alarmierte Rettungskräfte transportierten den Motorradfahrer in ein Krankenhaus, in welchem er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).