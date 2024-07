Festnahme nach Raub

Nr. 1405

Gestern Nachmittag nahmen Polizeikräfte einen mutmaßlichen Räuber in Neukölln fest. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen sollen sich gegen 16 Uhr zwei Männer in einem Café in der Pannierstraße zu einem 32-jährigen Gast gesetzt und ihn mit Pfefferspray besprüht haben. Im Anschluss habe einer der Tatverdächtigen in die Handtasche des Gastes gegriffen und die Geldbörse entwendet. Mit der Beute sollen die beiden Männer in Richtung Ossastraße geflüchtet sein. Der 32-Jährige rannte den beiden hinterher und konnte den 20-jährigen Tatverdächtigen festhalten. Hierbei soll der 32-Jährige den 20-Jährigen mehrfach mit einem Stück Holz geschlagen haben. Eintreffende Polizeikräfte nahmen die beiden fest. Der zweite mutmaßliche Räuber konnte unerkannt flüchten. Die beiden Festgenommenen wurden ambulant durch Rettungskräfte wegen Augenreizungen durch das Pfefferspray behandelt. Der 32-Jährige muss sich nun wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung verantworten und wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls eingeliefert. Der mutmaßliche Räuber wurde für eine Fachdienststelle der Polizeidirektion 5 (City), die die Ermittlungen führt, eingeliefert.