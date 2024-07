Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1404

Gestern Morgen wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Neu-Hohenschönhausen alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein elfjähriges Mädchen die Fahrbahn der Seehausener Straße betreten haben, ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Ein 21-jähriger Autofahrer konnte, trotz Gefahrenbremsung, nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind an. Die Elfjährige erlitt Verletzungen am Bein und am Kopf und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.